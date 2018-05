Roma, 19 mag. - Nella lista dei passeggeri del Boeing 737 che si è schiantato poco dopo il decollo dall'aeroporto dell'Avana, con a bordo 104 passeggeri e cinque membri dell'equipaggio, risulta una cittadina cubana naturalizzata italiana. Lo riferiscono fonti della Farnesina. L'unità di crisi del ministero degli Affari Esteri è in contatto con la famiglia in Italia per fornire ogni possibile assistenza. Le verifiche delle autorità cubane non sono ancora terminate.