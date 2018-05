Gemmato (FdI): ora nel contratto c'è il Sud, cosa beffarda

Roma, 19 mag. - "Compare dopo la denuncia di Giorgia Meloni e di Fratelli d'Italia il punto sul Sud nel contratto di Governo firmato M5S e Lega: otto righe e una contraddizione dal retrogusto beffardo". Lo dichiara il neodeputato di Fratelli d'Italia Marcello Gemmato.

"Nella prima parte, infatti - continua Gemmato - Di Maio e Salvini propongono una visione unitaria del Paese che non etichetti il 'Mezzogiorno' e che sia orientata all'omogeneità, senza dunque distinzioni tra Nord e Sud; nella seconda parte, invece, sottolineano di dover tener conto delle 'differenti esigenze territoriali' per poter colmare il gap tra Nord e Sud".

"Il tutto in un quadro sommario e senza alcuna specifica riguardante i singoli provvedimenti da attuare e in quale ambito - rileva - non v'è traccia ad esempio dei temi TAP e Xylella che, per quanto circoscritti al territorio pugliese, hanno inevitabili ricadute a livello nazionale. Temi che, oltretutto, sono stati punti trainanti del programma elettorale del M5S nei collegi salentini, dove si è registrata un'alta percentuale di voti per i pentastellati. Se questo è il definitivo è chiaro che in questo programma gialloverde oltre che per il tricolore non c'è spazio neanche per il Mezzogiorno", ha concluso Gemmato.