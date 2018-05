Ceccanti (Pd): con alleanza M5S-Lega nulla più come prima

Roma, 19 mag. - "L'alleanza sovranista giustizialista viene stipulata in modo strano da una parte con un voto online su una piattaforma privata sul testo integrale, dall'altra con schede in un gazebo su dieci domande che corrispondono solo alle istanze del proprio partito: metodi diversi e testi diversi. Anomalie su anomalie". Lo ha sostenuto sul suo sito il costituzionalista e deputato Pd Stefano Ceccanti.

"Alcuni passaggi - ha spiegato Ceccanti - fanno pensare a una coalizione che diventerà stabile. Che significa competere in "modo corretto" alle europee e soprattutto alle amministrative e alle regionali? Anche la frase successiva sul rispetto delle alleanze amministrative e regionali già in essere sembra un`excusatio non petita, che legittima diverse alleanze future".

"Ma soprattutto - ha concluso Ceccanti - nessuno sembra pensare a un fatto: se si dovesse svolgere un`elezione suppletiva in un collegio uninominale per la Camera o per il Senato come potrebbe la Lega presentare un candidato comune con Fi e Fdi (con cui ha una collocazione opposta rispetto al Governo) anziché con M5S? Nulla sarà come prima nel sistema dei partiti".