Castelli (M5S): contratto è ambizioso e le coperture ci sono

Roma, 19 mag. - "Le coperture ci sono. Il #contrattodigoverno è un programma ambizioso, da realizzare in 5 anni. Se qualcuno si fosse impegnato di più prima non saremo a questo punto e non ci sarebbe bisogno di avere stampa e tv contro. Questo non è un sogno ma è l`impegno vero di persone per bene". Lo scrive su Facebook Laura Castelli, vicepresidente del gruppo M5S alla Camera.

"Abbiamo raccontato in questi anni - ha detto Castelli - di decine di miliardi di euro mal spesi e non resi efficienti nella pubblica amministrazione. Ve lo abbiamo dimostrato con le interrogazioni su oltre 100 miliardi delle polizze dormienti che dovrebbero rifocillare i truffati dalle banche e invece spariscono. Ve lo abbiamo dimostrato con gli esposti sui derivati che sono tutt`ora strumenti finanziari secretati che ci fanno perdere milioni di euro l`anno. Ve lo abbiamo dimostrato con la spending review di Cottarelli (che oggi insulta noi forse per rabbia verso chi non lo ha ascoltato fino ad oggi). Ve lo abbiamo dimostrato con il fascicolo del ministero dell`ambiente che conta 17 miliardi di sussidi ambientali dannosi. Ve lo abbiamo dimostrato con l`analisi di tutte le detrazioni fiscali ridicole che oggi teniamo in piedi per far favore a qualcuno e non ai cittadini".