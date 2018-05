Borisov: Bulgaria fuori da euro per colpa dell'incertezza italiana -2

Roma, 19 mag. - Quanto alla riforma dell'accordo di dublino, il primo ministro bulgaro è stato chiaro. "Le statistiche dimostrano che ci sono ancora flussi di migranti illegali e questo è motivo di preoccupazione in tutta Europa. Se Paesi come Italia e Grecia riuscissero a garantire la nostra stessa efficienza nella gestione dei confini, posso assicurare che avremmo immediatamente un accordo su Dublino. Anche sulla redistribuzione dei rifugiati. Gli altri governi temono nuove ondate migratorie, con milioni di persone in arrivo soprattutto da Paesi africani".

E se l`Europa ha un dovere di accoglienza, per Borisov occorre fare un distinguo: "Un conto è chi fugge dalle guerre, un conto è l`immigrazione illegale", comemnta. "E in Europa c`è una paura crescente rispetto al mondo islamico. Da noi c`è una nutrita comunità musulmana con cui la convivenza è buona. Ma se ci fosse un`avanzata dell`Islam radicale, temo che ci troveremmo di fronte a gravi problemi. Per questo Grecia e Italia devono affrontare la situazione. Noi faremo il possibile per sostenerli, ma questi due Paesi devono agire. È il loro dovere".