Borisov: Bulgaria fuori da euro per colpa dell'incertezza italiana

Roma, 19 mag. - Fino a quando l`Italia non fermerà gli arrivi di migranti, gli altri governi europei non faranno concessioni sulla riforma del diritto d`asilo. E finché l`Italia continuerà a essere fonte di incertezza nell`Eurozona, la Bulgaria sarà tenuta fuori dal club dell`euro. E' quanto sostiene il primo ministro di Sofia, Bojko Borisov, in un'intervista al quotidiano La Stampa, al termine del vertice tra Europa e Balcani, ospitato nella capitale bulgara.

A proposito del percorso della Bulgaria per entrare nell`euro, Borisov ha ammesso di comprendere che "vista la situazione in Grecia e in Italia, ci sia molta prudenza da parte delle istituzioni finanziarie". "Quando si sente parlare della volontà di uscire dall`euro o di chiedere alla Bce di cancellare 250 miliardi di debito pubblico, beh ", ha aggiunto, "non sono cose positive per l`Europa. Credo che i timori legati l`ingresso della Bulgaria nell`Eurozona siano poca cosa rispetto alle sfide poste da scenari di questo tipo in Italia".(Segue)