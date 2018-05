Roma, 19 mag. - "Nel contratto di governo, prima sparisce, poi ritorna, in un paragrafo imbarazzante (anche per la lingua italiana): il Sud. La Lega è tornata la Lega Nord. E i cinque stelle continuano ad essere quel che sono sempre stati: inconsistenti". Così in un tweet il senatore e membro della Direzione Nazionale del Pd, Salvatore Margiotta