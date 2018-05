Castelli (M5S): da contratto 40 miliardi per investimenti al Sud

Roma, 19 mag. - "Non è vero che è prevalso il programma della Lega nel contratto e non è vero che ci siamo dimenticati del Sud. Il Sud è ovunque nel programma. Grazie alla Banca degli investimenti, al reddito di cittadinanza e alla pensione di cittadinanza arriveranno circa 40 miliardi per il Mezzogiorno". Lo ha sostenuto Laura Castelli, deputata M5S, in un'intervista a La Stampa.

"La Banca - ha spiegato Castelli - dovrebbe partire con una dotazione iniziale di 10 miliardi. Parliamo di investimenti ad alto moltiplicatore: tre euro per ogni euro investito. Il reddito di cittadinanza vale 17 miliardi e gran parte andrà al Sud per reinserire soprattutto i giovani. Altri cinque miliardi saranno stanziati per le politiche familiari. E al Sud la misura sarà rilevante".

Riguardo la Tav Castelli ha sostenuto che "questa formulazione rafforza ancora di più la nostra lotta perché dimostra che già oggi l'Italia non rispetta l'accordo. Per esempio, non ci sono risorse per le opere secondarie da realizzare prima dell'opera principale. Sono le motivazioni legali, prima ancora di quelle ideologiche, che definiscono inutile la Tav".

Sulle risorse per il reddito di cittadinanza, che potrebbe partire dal gennaio 2019, "abbiamo preferito non indicare una cifra perché la misura potrebbe costare meno" dei 17 miliardi previsti.