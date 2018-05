Nozze reali, il grande giorno di Harry e Meghan

Londra, 19 mag. - Ultime ore di conto alla rovescia per il matrimonio dell'anno fra il Principe Harry di Inghilterra e l'ex attrice americana Meghan Markle. A mezzogiorno ora locale - le 13 italiane - i due promessi sposi si ritroveranno l'uno accanto all'altro nella Cappella di San Giorgio, la chiesa del Castello di Windsor, una delle residenze avite della regina Elisabetta II, situata 34 chilometri da Londra.

Ieri la giornata è cominciata sotto i migliori auspici per la coppia di fidanzati, scacciando le nuvole che negli ultimi giorni si erano addensate all'orizzonte di questa favola: Kensigton Palace ha annunciato che "Sua Altezza il Principe Carlo" accompagnerà all'altare la sposa, risolvendo un problema che tanto aveva angustiato Meghan e Harry, dopo la rinuncia definitiva del 73enne padre di lei, Thomas Markle, ad essere presente alle nozze, ufficialmente perchè reduce da un intervento chirurgico al cuore.

Se il padre di Meghan - e i fratellastri che non sono stati invitati - ce l'hanno messa tutta per imbarazzare la figlia e la sorella nei giorni precedenti le nozze, la futura consorte di Harry, sesto in linea di successione al trono britannico, può consolarsi con la madre Doria Ragland che al suo arrivo mercoledì da Los Angeles ha ricevuto una calorosa accoglienza dalla famiglia reale. Dopo avere già incontrato il consuocero, il Principe Carlo, e il fratello maggiore nonché testimone dello sposo, il Principe William, nel pomeriggio di ieri l'appuntamento era con la regina Elisabetta per un tè nel castello di Windsor. Altra buona nuova arrivata ieri da Buckingham Palace, Filippo, consorte della sovrana e nonno di Harry, nonostante l'età avanzata - a giugno compirà 96 anni - e convalescente per una operazione all'anca, sarà presente alle nozze. (Segue)