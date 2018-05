Venezuela, Henri Falcon: il candidato camaleonte che sfida Maduro -4

Roma, 19 mag. - Nel MUD, Falcon è stato il leader della campagna di Henrique Capriles per le elezioni presidenziali del 2013, vinte da Maduro. Ma oggi questa stessa coalizione lo accusa di "fare il gioco" del capo dello Stato. Una metamorfosi che è stata anche fisica: poco prima della morte di Chavez per cancro, si è rasato i baffi che lo avevano accompagnato per anni. "È un maratoneta, un corridore delle lunghe distanze, che porta la sua croce: quella di essere visto come un cavallo di Troia", un candidato finto contro Maduro, ha commentato ancora il politologo Mirabal. Da qui, secondo l'esperto Luis Salamanca, la sua sfida più grande: convincere i venezuelani di non essere un "chavista infiltrato".

(con fonte afp)