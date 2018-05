Venezuela, Henri Falcon: il candidato camaleonte che sfida Maduro -3

Roma, 19 mag. - E' in quel momento che Falcon si unisce al movimento creato da Chavez, non appena rilasciato, embrione del futuro Partito Socialista Unito del Venezuela (PSUV). La sua partecipazione all'Assemblea Costituente del 1999 è stato il suo trampolino di lancio nello stato di Lara, dove ha forgiato la sua base politica ricoprendo per otto anni l'incarico di sindaco a Barquisimeto (2000-2008) e poi, per nove anni, quello di governatore (2008-2017). E' questo anche il tempo in cui cominciarono ad emergere i primi dissidi con il leader supremo. Su suo ordine espropriò un grande appezzamento di terreno agricolo. Ma non cedette quando in seguito gli fu chiesto di sequestrare i magazzini del gruppo alimentare Polar.

La frattura divenne rapidamente insanabile. E Chavez se ne accorse molto presto. "Il rapporto tra un capo di Stato, governatori e sindaci non può limitarsi agli ordini", commentò piccato Falcon nel 2010 annunciando la sua partenza dal PSUV. Due anni dopo fondò il suo partito "Avanzata progressista" e si unì alla grande coalizione di opposizione MUD. Chavez non la prese bene e che chiuse definitivamente ogni porta: "Traditore!"(Segue)