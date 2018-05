Venezuela, Henri Falcon: il candidato camaleonte che sfida Maduro

Roma, 19 mag. - "Non sono un traditore, sono un uomo senza complessi". Così ama descriversi Henri Falcon. Militare in pensione, ex campione della lotta anti-imperialista, spirito camaleontico. Ma soprattutto, principale avversario di Nicolas Maduro alle elezioni presidenziali di domani in Venezuela. A 56 anni Falcon non ha paura di sfidare il capo dello Stato, né di cambiare pelle: è passato dal convinto sostegno a Hugo Chavez alle promesse di una pioggia di dollari sull'economia venezuelana, fino alla promessa di "aiuti americani" al Paese.

La sua candidatura segna una rottura con il suo ultimo alleato, la Piattaforma per l'Unità Democratica (MUD), che chiede il boicottaggio di un'elezione che giudica "fraudolenta". "È un uomo laborioso, concentrato nella gestione pubblica piuttosto che nei partiti, ma ha preso una decisione sbagliata presentandosi", ha detto il deputato dell'opposizione Simon Calzadilla, amico ed ex alleato di Henri Falcon. (Segue)