Roma, 19 mag. - "Le tre esplosioni hanno fatto otto morti e 45 feriti", ha confermato l'ufficio del governatore in un comunicato.

L'operazione non è stata rivendicata, ma i talebani hanno dichiarato di non essere responsabili. "I nostri mujaheddin non hanno nulla a che fare con le esplosioni di Jalalabad", ha detto il loro portavoce Zabihullah Mujahid in un messaggio su WhatsApp.(Segue)