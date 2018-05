Aereo precipitato a Cuba: 107 morti e tre sopravvissuti -3

Roma, 19 mag. - Cubana de Aviación stava cercando di migliorare la sua reputazione, dopo una serie di incidenti con decine di morti alla fine degli anni '90 causati dalla mancanza di norme di sicurezza. Nel 1997 un aereo cadde a tre minuti dal decollo uccidendo 40 persone. Un anno dopo in un altro incidente morirono 80 persone, dopo il decotto da Quito in Ecuador. Nel 1999 decine di persone morirono in un incidente in Guatemala e una settimana dopo ancora un incidente: un aereo si schiantò sulle montagne del Venezuela uccidendo 22 persone.