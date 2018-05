Aereo precipitato a Cuba: 107 morti e tre sopravvissuti

Roma, 19 mag. - Ci sono solo tre sopravvissuti nell'incidente di venerdì avvenuto a Cuba, dove un aereo con a bordo 110 persone è precipitato poco dopo il decollo dall'aeroporto dell'Avana. I passeggeri superstiti - tutte donne - sono comunque in "condizioni gravissime". Una quarta persona, ricoverata in condizioni disperate in ospedale, è deceduta poco dopo. L'isola osserverà, a partire da oggi, due giorni di lutto nazionale in memoria delle vittime di un incidente le cui cause sono ancora tutte da accertare.

Il volo CU 972 della Cubana de Aviacion, la compagnia di bandiera cubana, operato con un Boeing 737-200 della Damojh Aerolineas, una low cost messicana con base a Guadalajara, è precipitato dopo il decollo in un campo di Puerto Boyeros, a circa 20 chilometri di distanza dall'Aeroporto José Martì, a 13 chilometri dal centro della capitale, attorno alle 12:08 (ora locale) ed era diretto verso l'Est dell'isola, nella città di Holguín: la maggior parte delle persone a bordo, secondo le ultime informazioni, era di nazionalità cubana. Solo cinque sarebbero stati stranieri, due di questi di nazionalità argentina, secondo Granma, il quotidiano del Partito Comunista Cubano. Inoltre a bordo ci sarebbero stati almeno 5 bambini.(Segue)