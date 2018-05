Trump ha chiesto a Poste di raddoppiare le tariffe ad Amazon -2

New York, 18 mag. - Diversi studi hanno mostrato che, al contrario, Amazon, pur avendo tariffe agevolate, contribuisce in buona parte ai ricavi del U.S. Postal Service. La crisi è invece legata alla diminuzione nelle spedizioni di documenti, iniziata dopo la rivoluzione digitale.

Fino ad oggi Brennan non ha obbedito alle richieste di Trump, spiegando che i costi sono legati a un contratto che non può essere cambiato in modo arbitrario dal direttore delle Poste. Brennan inoltre ha detto a Trump che il rapporto di lavoro con Amazon è positivo per il Postal Service.