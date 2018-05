L'Avana, 18 mag. - Tre persone sono sopravvissute e sono state ricoverate in ospedale in "condizioni critiche" a seguito dello schianto di un aereo di linea della compagnia Cubana con 104 passeggeri a bordo, avvenuto in fase di decollo. Lo ha riportato il quotidiano ufficiale Granma.

"Tre passeggeri sono sopravvissuti all'incidente. Sono in condizioni critiche e sono già ricoverate", ha indicato il quotidiano ufficiale con una notizia apparsa sul suo portale internet.

(fonte AFP)