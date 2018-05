Usa: strage in Texas, dieci morti. Arrestato studente 17enne -2

New York, 18 mag. - "Si tratta di una situazione che va avanti da troppo tempo in questo Paese. Da troppi anni. Da troppi decenni", ha detto il presidente americano, Donald Trump, commentando la strage. "Si tratta di un attacco orribile [...], siamo in contatto diretto con le autorità federali che si stanno occupando del caso e si stanno coordinando con le autorità locali", ha continuato Trump.

Il 18 febbraio, dopo la sparatoria in una scuola vicino a Miami in cui sono morte 17 persone, il presidente americano aveva promesso che il suo governo avrebbe fatto qualcosa per fermare le stragi. Tuttavia non è ancora stato preso alcun provvedimento e il Congresso non sta facendo alcun progresso su questo tema.

Quella alla Santa Fe High School è stata la 22esima sparatoria in una scuola statunitense dall'inizio dell'anno ad aver provocato morti o feriti: una media di oltre una sparatoria ogni settimana.

