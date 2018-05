Goldman Sachs: ad Blankfein verso l'addio a dicembre (Nyt)

New York, 18 mag. - Una nuova era sta per iniziare in Goldman Sachs. Colui che dal 2006 è l'amministratore delegato della banca di Wall Street, il 63enne Lloyd Blankfein, potrebbe lasciare il gruppo entro dicembre. Lo riferisce il New York Times, secondo cui l'attuale presidente David Solomon prenderebbe il suo posto. Stando al giornale, Solomon sta "già organizzando il suo team di top manager". Gli analisti si domandano chi andrebbe a ricoprire il ruolo di presidente. Solomon è diventato l'unico a svolgere quell'incarico, oltre a quello di direttore operativo, dopo l'uscita (annunciata il 12 marzo scorso) di Harvey Schwartz, con il quale condivideva i due ruoli.