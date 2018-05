Usa: strage in Texas, dieci morti. Arrestato studente 17enne

New York, 18 mag. - Questa mattina all'interno di una scuola superiore di Santa Fe, in Texas, uno studente ha iniziato a sparare uccidendo almeno dieci persone, nove studenti e un insegnate. L'autore della strage si chiama Dimitrios Pagourtzis, che ha 17 anni, è stato arrestato dalla polizia ed è ferito. Insieme a lui è stata fermata un'altra persona che potrebbe aver aiutato il 17enne a portare a termine il piano.

La polizia, inoltre, ha fatto sapere che fuori e dentro la scuola sono state trovate diverse bombe: gli artificieri stanno lavorando per disinnescarle. La polizia, scrive CNN, sta cercando di capire dove sono state assemblate, inoltre nell'area della scuola è stata trovata una pentola a pressione, usata spesso per costruire bombe artigianali.

La polizia ha già interrogato il 17enne e per ora non è risultato registrato in nessuna banca dati di persone che hanno acquistato legalmente una pistola.

(segue)