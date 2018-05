Turchia, Erdogan lancia appello a unità a Paesi musulmani

Istanbul, 18 mag. - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha lanciato un appello all'unità, ai Paesi musulmani, di fronte a Israele nel corso di un'imponente manifestazione filo-palestinese a Istanbul, prima di un vertice di responsabili musulmani che dovrebbe condannare lo stato ebraico per il bagno di sangue a Gaza-

"Arringando" migliaia di manifestanti riuniti nel centro di Istanbul per portare il loro sostegno ai palestinesi, Erdogan ha ammesso che il mondo musulmano aveva "fallito nel test di Gerusalemme", non essendo riuscito a impedire il trasferimento dell'ambasciata americana verso la Città santa da Tel-Aviv.

"Le violazioni commesse (da Israele) a Gerusalemme e in Palestina si spiegano con le divisioni e i contrasti tra gli stessi musulmani", ha aggiunto, "Noi ci dobbiamo sacrificare per difendere i nostri luoghi santi. Se noi restiamo uniti, Israele non potrà proseguire le violazioni". Al termine della manifestazione, Erdogan ha presieduto un vertice di dirigenti del mondo musulmano riuniti in seno all'Organizzazione della cooperazione islamica (Oci) che ha invitato a Istanbul per far condannare Israele dopo la morte - lunedì - di circa sessanta palestinesi per mano di Israele nella Striscia di Gaza nelle manifestazioni contro il trasferimento dell'ambasciata americana a Tel-Aviv.

(fonte AFP)