Fca, Fiom: basta indiscrezioni giornalistiche confronto su futuro

Roma, 18 mag. - "Le indiscrezioni della stampa e l`evento spettacolare annunciato per il 1 giugno con l`investor day rischiano di essere notizie buone per giornali e tv. Basti pensare che negli anni sono stati annunciati: piena occupazione nel 2018 e quasi tutti i lavoratori degli stabilimenti dell`auto sono in contratto di solidarietà. Il piano del 2014 prevedeva 8 modelli Alfa, ma ne sono stati realizzati 2. Obiettivo 1 milione e 400mila auto e non sono state raggiunte: a chiusura 2017, ne sono state prodotte 800mila". Lo afferma in una nota Michele De Palma, segretario nazionale Fiom su Fca.

"È finito il tempo della pubblicità di giornalisti, sindacalisti e presunti esperti di Governo, ora per la Fiom è il momento di un confronto sul piano occupazionale - prosegue il sindacalista -. La Fiom ritiene necessario un tavolo unitario e nazionale che affronti stabilimento per stabilimento il raggiungimento della piena occupazione. L`ipotesi di eliminare dagli stabilimenti italiani di Fca la produzione di utilitarie sarebbe una scelta incomprensibile per almeno tre ragioni: la prima è che quel segmento è un punto forte della ricerca e sviluppo e della produzione in Italia su cui servirebbero invece investimenti per equipaggiare le auto con motori ibridi ed elettrici oltre che gas e gpl; secondo bisognerebbe investire su piattaforme di condivisione di uso delle auto utilitarie e piccole per favorire la nuova mobilità; terzo senza le utilitarie il rischio d`impatto sull`occupazione aumenta dagli enti centrali agli stabilimenti di componentistica fino all`assemblaggio".

"Il mercato premium è importante, ma abbandonare quello di massa avrebbe conseguenze negative per il Paese e i lavoratori, perché oltretutto il rischio dazi sul premium riduce le garanzie sui volumi - aggiunge la nota -. La Fiom invita Fca a mettere fine alle indiscrezioni giornalistiche e ad avviare un confronto perché notizie di questo tipo aumentano le preoccupazioni per esempio a Pomigliano dove si produce la Panda e stanno finendo gli ammortizzatori sociali, a Mirafiori e Melfi con la cessazione della Mito e della Punto. Il mercato dell`auto è in evoluzione, è indispensabile che dopo il primo giugno oltre alle slides ci siano il numero dei modelli, le quantità di investimenti che garantiscano l`attuazione del piano e la rioccupazione di tutti i lavoratori".