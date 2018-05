Roma, 18 mag. - L'Unità di Crisi della Farnesina, in stretto contatto con l'ambasciata d'Italia all'Avana, è al lavoro per verificare l'eventuale coinvolgimento di connazionali nello schianto in fase di decollo di un Boeing 737 della compagnia Cubana de aviacion all'aeroporto internazionale dell'Avana. Lo riferiscono fonti della Farnesina.

Fonti ufficiali hanno riferito che a bordo dell'aereo c'erano 104 passeggeri e che l'equipaggio era probabilmente straniero.