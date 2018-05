Cuba, schianto aereo: si temono molte vittime, dice presidente -2

L'Avana, 18 mag. - L'aereo si è schiantato poco dopo il decollo dall'aeroporto internazionale Jose Marti dell'Avana, sprigionando una densa colonna di fumo nero. Si è schiantato in un campo non distante dallo scalo e secondo le prime informazioni non ci sono vittime tra le persone che si trovavano a terra.

Il presidente cubano Miguel Diaz-Canel, che si è recato in visita sul posto, ha dichiarato che oltre ai passeggeri a bordo c'erano nove membri dell'equipaggio. La tv di stato ha detto che sul volo c'era un equipaggio straniero, senza però fornire altre precisazioni.

Fonti aeroportuali hanno indicato che il Boeing 737 era diretto a Holguin, città nella parte orientale di Cuba. Secondo alcune notizie di stampa la compagnia aerea europea Blue Panorama noleggiava da diversi mesi un Boeing 737 alla Cubana de Aviacion.

(fonte AFP)