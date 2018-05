Roma, 18 mag. - "Un pamphlet di intenzioni velleitarie, la maggior parte così generiche da essere puramente propagandistiche. E quando si tenta qualche dettaglio emerge l'incompetenza e la sprovvedutezza di chi non ha la minima idea di cosa significa governare una nazione. In ogni caso nessuna persona di buon senso può pensare che si possa guidare l'Italia con quel simulacro di programma". Lo afferma in una nota Piero Fassino in merito al contratto-programma 5stelle-Lega.