Contromisure Ue a protezione imprese da sanzioni Usa a Iran -2

Bruxelles, 18 mag. - La situazione potrebbe diventare paradossale: un'azienda potrebbe trovarsi a dover scegliere se essere sanzionata dagli Usa o dall'Ue, o addirittura potebbe capitarle di incorrere in una multa europea per aver pagato una multa americana. Tutto dipenderà, comunque, dalla flessiblità e dall'intelligenza con cui verrà gestito il dispositivo del "blocking statute" dalla Commissione europea. E' chiaro, fanno capire a Bruxelles, che una grande azienda internazionale con diramazioni e asset in territorio americano, esposta quindi direttamente alle decisioni della giurisdizione Usa, non verrebbe trattata con lo stesso rigore di un'impresa senza interessi sul mercato americano.

Il dispositivo dell'Ue prevede anche compensazioni economiche e azioni legali di risarcimento per le imprese che subiscano dei danni nella loro attività direttamente a causa delle sanzioni americane contro l'Iran, o per non averle osservate. Il dispositivo dovrà essere aggiornato, affinato e adattato alle sanzioni Usa prima che entrino in vigore, il 6 agosto prossimo. Per entrare in funzione, il meccanismo del "blocking statute" dovrà essere approvato per via legislativa dal Consiglio Ue (a maggioranza qualificata) e dal Parlamento europeo.