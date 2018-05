Contromisure Ue a protezione imprese da sanzioni Usa a Iran

Bruxelles, 18 mag. - E' destinato a essere utilizzato soprattutto dalle piccole e medie imprese attive in Iran, e che non hanno asset o sono comunque poco esposte negli Stati Uniti, il meccanismo di protezione degli interessi economici delle aziende dell'Ue predisposto dalla Commissione europea in risposta alle sanzioni economiche unilaterali ed extraterritoriali annunciate dal presidente americano Donald Trump contro Teheran.

In conseguenza del ritiro degli Usa dall'accordo internazionale sul nucleare (il "Joint Comprehensive Plan of Action"), nonostante Teheran abbia finora rispettato tutte le condizioni poste dall'accordo, le imprese europee potrebbero trovarsi costrette a interrompere i rapporti con l'Iran, per non incorrere nelle sanzioni americane. La Commissione europea - che ha su questo l'appoggio di tutti gli Stati membri, espresso ieri al massimo livello politico al vertice informale dei capi di Stato e di governo di Sofia - vuole impedirlo con due contromisure: un meccanismo di difesa commerciale basato sul cosiddetto "Blocking Statute", o legge di blocco, da una parte, e dall'altra l'intervento della Banca europea degli investimenti (Bei) a favore delle aziende attive in Iran.

Il ruolo della Bei sarà quello di fornire credito e garanzie alle imprese europee attive in Iran, sostituendo le banche occidentali che prevedibilmente lasceranno il Paese, in particolare quelle più vulnerabili alle sanzioni americane dato il loro carattere internazionale.

Il "blocking statute", invece, consisterà in un divieto alle aziende europee, sotto pena di essere multate, di ottemperare alle sanzioni americane che impongono a livello extraterritoriale, a tutte le imprese, la cancellazione di tutti i rapporti d'affari con controparti iraniane. In altri termini, un'azienda europea che obbedisse alle sanzioni americane - illegali - commetterebbe un crimine secondo il diritto europeo, e rischierebbe di essere sanzionata dall'Ue. (Segue)