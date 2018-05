Giappone, torna in libertà il figlio dell'attore Mazzarella -2

Roma, 18 mag. - Columbus Assicurazioni, con cui Piero Vincent Mazzarella aveva stipulato un`assicurazione prima di partire per il Giappone, ha precisato che fin dall'inizio di questa vicenda, lo scorso 4 maggio, ha comunicato quasi quotidianamente con la famiglia dell'assicurato e si è resa disponibile a offrire assistenza legale.

La detenzione di Piero Vincent Mazzarella è stata dovuta alla giurisdizione locale nipponica che non è stata influenzata in alcun modo dall`operato e dal comportamento di Columbus e dai suoi servizi di assistenza, in quanto il raggio d'azione di una compagnia di assicurazione di viaggio è limitato dalla giurisdizione locale.

Inoltre è sbagliato credere che fosse sufficiente il versamento di una somma di denaro da parte di Columbus al fine di garantire il rilascio dell`assicurato, ha sottolineato. Infatti, il sistema legale giapponese prevede una detenzione fino a 23 giorni senza la possibilità di pagare la cauzione fino a che il giudice non abbia formulato la sua decisione.