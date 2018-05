Fmi inizia negoziati formali con Argentina su linea... -2

New York, 18 mag. - Auspicando una "rapida conclusione" delle trattative, Lagarde ha spiegato che da quando Mauricio Macri è diventato presidente, "l'Argentina è stata protagonista di una trasformazione fondamentale e benvenuta della sua economia. Sebbene molte politiche siano state attuate velocemente, il governo è stato consapevole del bisogno di costruire e mantenere un consenso nel calibrare il passo dei suoi sforzi di riforma, incluso l'aggiustamento fiscale".

L'ex ministro francese dell'Economia ha sottolineato che "si sapeva che un tale approccio avrebbe comportato qualche vulnerabilità". Lagarde ha detto che "l'Argentina si trova a fare i conti con una volatilità finanziaria significativa, in parte per via del fatto che le condizioni finanziarie sono diventate più stringenti e per via della siccità che ha messo a repentaglio la produzione agricola" del Paese. "E' in questo contesto che le autorità argentine hanno richiesto il nostro supporto per aiutare a contrastare questa volatilità di mercato e per proteggere la crescita, la creazione di posti di lavoro e la coesione sociale in Argentina".

Lagarde ha voluto precisare che è il governo Macri a "possedere" il programma economico di cui condividono gli obiettivi e che "questa è una partnership tra l'Argentina e l'Fmi".