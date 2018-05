New York, 18 mag. - Sono dieci le persone morte nella sparatoria avvenuta questa mattina nella scuola superiore di Santa Fe, in Texas. Lo ha fatto sapere la polizia in un aggiornamento.

Intanto è stato identificato il presunto autore: è uno studente della scuola di 17 anni. Oltre a lui è stata fermata un'altra persona che potrebbe aver aiutato l'uomo armato a commettere la strage.