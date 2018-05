Fmi inizia negoziati formali con Argentina su linea di credito

New York, 18 mag. - Il Fondo monetario internazionale inizia formalmente i negoziati con l'Argentina, la cui valuta ha subito un tonfo record contro il dollaro mettendo in difficoltà una nazione che ha visto la sua banca centrale intervenire inutilmente nel mercato valutario per sostenere il peso.

Come comunicato dall'istituto di Washington in una nota, oggi il suo board presieduto dal direttore generale Christine Lagarde si è riunito informalmente dando il via a trattative vere e proprie per concedere una linea di credito notevole alla terza economia dell'America Latina.

Lagarde ha spiegato che il programma economico punta a ottenere una crescita "forte, sostenuta ed equa e alla creazione robusta di occupazione" ma anche a "riportare fiducia nei mercati attraverso un chiaro programma macroeconomico che fa venire meno le esigenze di finanziamento e mette il debito pubblico su una rotta al ribasso". (Segue)