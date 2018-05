Mps, Consob: politici siano cauti nelle dichiarazioni

Roma, 18 mag. - La Consob auspica cautela e prudenza nelle dichiarazioni da parte di chi svolge funzioni pubbliche che possono avere imèpatto sui mercati.

L'autorità ha diffuso un richiamo nel quale sottolinea che "l`integrità dei mercati finanziari e il regolare svolgimento delle negoziazioni - presupposto di corrette e consapevoli decisioni di investimento e disinvestimento - richiedono la massima prudenza e misura nella diffusione di informazioni che possano avere impatto sull`andamento dei titoli".

La Consob non fa riferimenti espliciti, ma il richiamo arriva dopo la tempoesta che ha investito Mps in Borsa con un tonfo di oltre il 10% in due sedute a seguito delle parole dell'economista Claudio Borghi.

"La libera manifestazione del pensiero, il diritto di esprimere opinioni e lo svolgimento di incarichi pubblici - scrive la Consob - possono implicare la comunicazione di informazioni e orientamenti anche sulla gestione e sulle prospettive di società quotate. Particolare cautela è quindi auspicabile laddove le comunicazioni o dichiarazioni provengano da chi svolge funzioni pubbliche o ha poteri decisionali, privilegiando anche, ove possibile, una tempistica che minimizzi l`impatto sul regolare andamento delle negoziazioni, tendenzialmente a mercati chiusi".