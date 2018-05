Giappone, torna in libertà il figlio dell'attore Mazzarella

Roma, 18 mag. - Oggi a Tokyo è tornato in libertà Piero Vincent Mazzarella, figlio dell'attore siciliano Marcello, da oltre due settimane detenuto in Giappone con l'accusa di avere investito una donna causandole la frattura del bacino, mentre si trovava in bicicletta. Mazzarella junior si era subito fermato a prestare soccorso. Ad annunciare la sua liberazione è il padre con un post su Facebook.

"Siamo molto contenti che la difficile situazione del nostro assicurato sia stata finalmente risolta - ha dichiarato Tony Pirozzi, Country Manager Italy di Columbus Assicurazioni - Fin dal 4 maggio, abbiamo utilizzato tutte le nostre risorse per chiarire le circostanze legali e fornire l`aiuto necessario, in particolare di due specialisti legali locali e di specialisti legali italiani. Abbiamo letto in questi giorni che per sbloccare la situazione era sufficiente pagare la cauzione. La realtà è molto diversa in quanto abbiamo dovuto seguire un inter burocratico molto complesso che ha finalmente portato alla liberazione del nostro assicurato".