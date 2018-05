Di Maio: sarà contratto di governo per 5 anni, è inevitabile

Aosta, 18 mag. - Nell'accordo per il contratto di governo con la Lega ci sono "tutti i punti del programma" del Movimento 5 Stelle, c'è "tanto da fare" ed è inevitabile che "sarà un contratto di governo per cinque anni". Lo ha detto Luigi Di Maio, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine di un incontro elettorale ad Aosta.

"L'acqua pubblica - ha snocciolato Di Maio - il blocco di un cantiere inutile come la Tav, la legge Fornero, il reddito di cittadinanza, la sburocratizzazione per le imprese, le grandi questioni da superare sulla buona scuola. Ci sono tanti punti, c'è tanto da fare ed è inevitabile che sarà un contratto di governo per cinque anni".