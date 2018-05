Meloni: prima vediamo nome premier e poi decisioni di Fdi

Roma, 18 mag. - "Stiamo aspettando di sapere il nome del presidente del Consiglio, non potremo stabilire le scelte di Fdi prima della risposta. Io non posso andare a far parte del governo M5s mentre sarei assolutamente a disposizione di un governo a guida centrodestra, che rispetti la volontà popolare". Lo ha detto Giorgia Meloni, leader di Fdi, in una diretta su Facebook.

"Abbiamo letto la bozza di programma - ha aggiunto - un programma molto corposo, in cui c'è di tutto di più, alcune cose condivisibili, alcune non condivisibili. Può essere un buon programma o un pessimo programma. A fare la differenza sarà la composizione del governo. Se il premier sarà Salvini, un esponente della Lega o del centrodestra so che le priorità saranno bloccare i flussi e rimpatriare i clandestini, difendere le imprese e il lavoro italiani, valorizzare la famiglia e la natalità, aiutare le forze dell'ordine. Se invece fosse Di Maio o un esponente M5s il premier io sarei portata a ritenere che le priorità sarebbero reddito di cittadinanza, che non condivido, il blocco dei lavori della Tav, una cosa surreale, e mi sentirei molto meno rappresentata".