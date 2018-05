Mps, Di Maio: se è ancora un problema colpa precedenti governi

Aosta, 18 mag. - "Se ci troviamo ancora ad affrontare il problema Mps, è forse perché chi ha governato fino ad ora non l'ha mai affrontato decentemente". Lo ha detto Luigi Di Maio, replicando a chi gli ha chiesto sul tema Mps che cosa intende quando dice che non ci saranno shock.

"Voglio dire soltanto che affronteremo con la massima responsabilità ogni dossier - ha detto Di Maio a margine di un incontro elettorale ad Aosta -. E se in questi giorni qualcuno vuole farci passare per irresponsabili, dico sempre che il record del debito pubblico l'abbiamo toccato qualche settimana fa, e non abbiamo ancora governato noi".

"Sul tema banche - ha concluso - tuteleremo i risparmiatori con la massima responsabilità".