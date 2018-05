Assogasliquidi: Ue sia coerente su biomasse per riscaldamento

Roma, 18 mag. - La decisione della Commissione Europea di deferire l`Italia alla Corte di Giustizia deve spingere il nostro Paese a fare di più su questo tema, per tutelare la salute dei cittadini, prima ancora che per ragioni di carattere economico.

Da tempo, Assogasliquidi partecipa al dibattito sul tema dell`inquinamento atmosferico, mettendo a disposizione studi scientifici, realizzati da istituti di ricerca pubblici, che hanno esaminato le emissioni delle fonti energetiche utilizzate dal nostro Paese, per selezionare e puntare su quelle più ecologiche".

Lo dichiara Francesco Franchi, Presidente di Assogasliquidi, l`associazione di Federchimica che rappresenta le imprese del comparto distribuzione gas liquefatti (GPL e GNL) per uso combustione e autotrazione, sulla decisione della Commissione Europa di deferire l`Italia alla Corte di Giustizia UE sulla questione smog.

"Questi studi, oltre a mettere in luce il riscaldamento domestico come una delle principali cause dell`inquinamento dell`aria, hanno dimostrato le responsabilità, in termini di elevate emissioni di polveri sottili, delle biomasse utilizzate per il riscaldamento. Un quadro però che non trova coerenza a livello europeo, dal momento che la nuova direttiva sulle fonti rinnovabili indica tra quelle sulle quali puntare proprio le biomasse, non individuando alcun criterio di sostenibilità per l`utilizzo delle stesse nel settore del riscaldamento civile. Chiediamo pertanto al prossimo Governo italiano di intervenire presso le sedi europee per evitare tale situazione, che oltre ad essere non coerente risulta dannosa per la salute dei cittadini".