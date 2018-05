Roma, 18 mag. - "Oggi Berlusconi chiede l'incarico per formare il governo? Ognuno dice la sua, c'è grande confusione sotto il cielo. Se si aprisse la possibilità di un incarico per il centrodestra l'incarico lo chiederemmo per Salvini. Berlusconi di nuovo alla presidenza del Consiglio? Diciamo che andrebbe bene un po' di ricambio". Lo ha detto Giorgia Meloni, leader di Fdi, in una diretta Facebook.