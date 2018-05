Strage in Texas, polizia ha trovato materiale esplosivo in scuola

New York, 18 mag. - La polizia ha trovato alcune bombe sia all'interno sia all'esterno della scuola di Santa Fe, dove questa mattina uno studente ha sparato uccidendo almeno otto persone. Lo si legge in un tweet del profilo del distretto scolastico di Santa Fe. "La scuola è stata evacuata e la polizia sta lavorando nell'area per disinnescarle".

Le autorità hanno appena confermato che si tratta di materiale esplosivo e che stanno lavorando per disinnescarlo. Intanto tra i feriti ci sarebbe anche un agente. Domani alla scuola si sarebbe dovuta svolgere la cerimonia con cui festeggiare i diplomati dell'anno 2018.