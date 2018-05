Sabatini (M5s): associazione Rousseau da oggi anche social

Roma, 18 mag. - "Da oggi l'associazione Rousseau di cui mi onoro di fare parte è approdata su Facebook, Instagram e Twitter. È davvero importante essere presenti anche in questi tre 'luoghi' di incontro, confronto, informazione virtuale. Questo nuovo passo in avanti ci consentirà di metterci in connessione con tanti cittadini e di comunicare in modo più diffuso le nostre idee, proposte ed eventi!". Con questo post Facebook Enrica Sabatini (M5s), socio dell'Associazione Rousseau, ne annuncia l'approdo sui social.