Governo, Berlusconi: spiaciuto Colle non ci abbia dato incarico

Roma, 18 mag. - Sono spiaciuto che il presidente della Repubblica non ci abbia dato la possibilità di presentare noi come centrodestra il nostro programma solidissimo, approfondito e preciso". Lo afferma il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi in un comizio da Aosta.

"Ci è mancato di un soffio il raggiungimento della maggioranza. Sono sicuro che con 4-5 punti da mettere in atto i primi 100 giorni avremmo trovato i numeri in parlamento e fatto partire una legislatura che sarebbe potuta durare anche 5 anni", aggiunge.