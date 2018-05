Goi: incostituzionali disposizioni contratto su massoneria

Roma, 18 mag. - "I massoni del Grande Oriente d`Italia giurano solennemente fedeltà alla Repubblica Italiana. Lo fanno sulla Carta Costituzionale e s`impegnano a rispettarne le norme e le leggi. L`idea di inserire una clausola antimassonica nel contratto stretto tra Lega e M5s è contraria ai principi costituzionali. Ricorda le leggi fasciste che i Massoni hanno sempre denunciato e che sono la conseguenza di una pericolosa deriva liberticida. Gli articoli 2, 3,18 e 21 della Costituzione sono molto chiari e non ammettono patti negoziali che impediscano a categorie di cittadini di esercitare la libertà di partecipazione, d`espressione e d`associazione in tutte le sue forme. Chi pensa per fini politici di sfruttare una campagna contro i Massoni e di impedire l`esercizio dei diritti primari commette un abuso e deve assumersene ogni responsabilità". E' quanto afferma la giunta del Grande Oriente d`Italia.

"Questa odiosa discriminazione - si legge nel comunicato - non solo reca offesa alla storia d`Italia, al cui farsi come Nazione e al cui progresso civile i Massoni da Garibaldi a Carducci, da Mameli a Crispi, da Fermi a Ruini, a Quasimodo, hanno dato un contributo fondamentale; ma procura anche inquietudine nell`opinione pubblica di tutte le grandi Democrazie Occidentali, dagli Stati Uniti all`Inghilterra, alla Francia, nelle quali l`appartenenza alla Massoneria è sinonimo di attaccamento patriottico e lealismo costituzionale. Ricordiamo a tutti i Deputati e Senatori neoeletti e in modo particolare ai leader ed ai Parlamentari delle due formazioni che si candidano a reggere le sorti della nostra Nazione che essi devono rappresentare tutti i cittadini e li invitiamo a rileggere qualche utile pagina di storia partendo dal Risorgimento e finendo all`Istituzione della Repubblica Italiana. I Liberi Muratori del Grande Oriente d`Italia chiedono al Capo dello Stato, garante di tutti gli italiani, che vigili perché la Costituzione sia applicata nella sua interezza e senza discriminazioni".