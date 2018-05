Crescono richieste di Btp Italia sul retail, calo da istituzionali

Roma, 18 mag. - Sembrano esser stati prevalentemente piccoli risparmiatori italiani quelli che si sono posizionati con richieste nella procedura di collocamento dell'ultimo Btp Italia, appena prima che questa venisse investita dall'ondata di volatilità innescata dalla bozza sul contratto di governo di Movimento 5 Stelle e Lega.

Secondo i dettagli comunicati dal ministero dell'Economia, all'indomani del collocamento, dei 62.728 contratti conclusi nella prima fase della procedura, quella riservata agli investitori al dettaglio, "circa il 47 per cento è stato di importo inferiore ai 20.000 euro". Apparentemente piccoli risparmiatori quindi. Posto che "le modalità di emissione - precisa il Mef - non consentono di avere dati puntuali sulle caratteristiche degli investitori", anche se i dati dei delaer mostrano una suddivisione quasi paritetica tra investitori individuali e private banking.

Il turno dei grandi investitori istituzionali è arrivato come di consueto più avanti: ieri, quando il caso era ormai scoppiato. E le richieste di questi ultimi sono risultate molto inferiori a quelle dell'asta precedente, 3,652 miliardi a fronte dei 10,7 miliardi del collocamento di fine 2017. Per gli investitori retail è accaduto l'opposto: l'ammontare complessivo di richieste ha perfino superato quello dell'asta precedente: 4,055 miliardi di euro a fronte dei 3,756 miliardi chiesti nella fase retail sul 12esimo Btp Italia, lo scorso novembre.

Il punto è che il grosso della domanda sul retail è arrivato, come di consueto, nei primi due giorni del collocamento, rispettivamente 2,306 miliardi lunedì e 1,416 miliardi martedì. Solo a quel punto, in serata, hanno iniziato a circolare le indiscrezioni sulla bozza del contratto di governo M5S-Lega. In particolare la versione in cui si ipotizzava la richiesta, poi non inserita nel documento definitivo, la richiesta alla Bce "cancellare" l'equivalente di 250 miliardi di euro tra i titoli italiani acquistati con il Qe. Ipotesi da cui si è innescato un quadro di volatilità dei mercati che ancora si trascina.

Mercoledì, infine, si è assistito anche sul retail ad un livello di domanda inferiore a quello dell'asta precedente, ma quando ormai l'ammontare in ballo era solo residuale, 333 milioni di euro a fronte dei 432 milioni richiesti nel collocamento precedente all'ultima giornata. E' calato anche il numero di contratti: 7.230 mercoledì scorso a fronte dei 8.269 contratti del terzo giorno del 12esimo Btp Italia. Ma anche qui spicca l'effetto più netto che si è visto nel collocamento agli investitori istituzionali: 286 contratti sul 13esimo Btp Italia, quasi la metà dei 557 contratti nel collocamento precedente.

Sempre sulla fase retail "la quota stimata degli investitori domestici è stata pari a circa il 98 per cento", riporta il Mef. Tra gli istituzionali è invece da notare che è cresciuta la quota estera: gli investitori domestici si sono in fatti fermati al 73 per cento, a fronte dell'84 per cento della passata emissione. Peraltro c'è stato una sorta di boom di domande da parte di istituzionali tedeschi: la quota sottoscritta da entità residenti in Germania è stata del 14 per cento, laddove nella scorsa asta non aveva livelli tali da meritare una menzione. Un altro 11 per cento è ascrivibile a investitori del Regno Unito, in linea con la precedente asta, in cui però era stata la domanda combinata di investitori di Gb e Irlanda a toccare l'11 per cento.

Nella seconda Fase, dedicata agli investitori istituzionali, ccirca il 78 per cento dell`ammontare emesso è stato collocato presso le banche, mentre gli asset manager hanno acquistato circa l`11 per cento. La restante quota, pari a circa l`11 per cento, è stata allocata a hedge fund (circa l`8 per cento), istituzioni non finanziarie (circa il 2 per cento) ed assicurazioni (circa l`1 per cento).