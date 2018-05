Di Maio: fregatevene dei rosiconi, votate per il contratto

Roma, 18 mag. - "Fregatevene dei rosiconi che criticano il contratto di governo". Lo ha detto Luigi Di Maio, in una diretta Facebook con il deputato Riccardo Fraccaro dalla Val d'Aosta.

"Quando si è fatto il patto del Nazareno qual era il contratto? Quali erano i termini? Siamo venuti a sapere dopo mesi - ha aggiunto - che c'era anche il presidente della Repubblica mentre le parti lo smentivano, questo perchè non è stato fatto nulla alla luce del sole. Noi abbiamo fatto tutto alla luce del sole, voi potete decidere se è un contratto valido per gli italiani o no e se il M5s può andare avanti. Finalmente possiamo andare al governo e portare la voce dei cittadini, le istanze degli italiani e della mia terra, il Sud".

"Per il contratto di governo state votando in tanti, c'è stato qualche rallentamento ma ora va più veloce, vi chiedo di votare, mancano solo due ore. Dobbiamo dare un governo all'Italia il prima possibile", ha detto ancora.

"Speriamo - ha concluso Di Maio - che mentre si forma il governo Fico e Fraccaro possano mettere mano al taglio dei vitalizi".