In 3 sedute Piazza Affari brucia 18 miliardi, spread +34 punti

Milano, 18 mag. - Il programma di Governo targato Lega-M5S, accolto con scetticismo e con un certo timore dai mercati, ha riportato le lancette di Piazza Affari indietro di un mese, bruciando in sole tre sedute oltre 18 miliardi di euro. Dalla chiusura di martedì (in serata era iniziata a circolare la prima bozza del contratto) l'indice Ftse Mib ha perso il 3,6%, passando dai 24.297 punti ai 23.449 toccati oggi, sui minimi di metà aprile.

Ma la prospettiva di un governo italiano con posizioni populiste e anti europeiste ha pesato soprattuto sui nostri titoli di Stato. Lo spread di rendimento tra i decennali italiani e tedeschi ha toccato oggi quota 164 punti base: +34 rispetto ai 130 punti della chiusura di martedì, portandosi ai massimi da inizio gennaio. Un mese fa lo spread viaggiava stabilmente sotto la soglia dei 120 punti. Parallelamente il rendimento sul Btp a 10 anni è salito al 2,22%, nuovo massimo dall'inizio di ottobre.

Le vendite hanno interessato tutte le scadenze dei titoli di Stato italiani. In particolare quelle con durata sotto i tre anni, fuori dal programma di acquisto bond governativi da parte della Bce. Soltanto i Bot presentano rendimenti negativi. Negli ultimi giorni è diventato positivo il rendimento dei titoli a 18 e 24 mesi. In tutti gli altri paesi dell'area euro, ad eccezione della Grecia, i bond presentano rendimenti negativi fino a scadenze di 4 anni, addirittura 5 per la Germania.

Il peggioramento dello spread ha riguardato anche gli altri paesi cosiddetti periferici. Il differenziale tra Italia e Spagna sul titolo decennale ha toccato gli 80 punti base, livello che non si vedeva dal 2012. Tra la fine del 2014 e giugno del 2016 i rendimenti del Btp a 10 anni erano inferiori a quelli degli omologhi spagnoli.