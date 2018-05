M5s, Morani (Pd): da Fico querela per intimidire giornalista

Roma, 18 mag. - "Un tempo i grillini si battevano per depenalizzare la querela. Oggi, invece, la utilizzano per intimidire i giornalisti". Lo dichiara Alessia Morani, deputata del Partito democratico, a proposito della querela sporta da Roberto Fico contro le Iene.

"C'era una volta - ricorda - Beppe Grillo l'anticasta, che nel 2009 sul suo blog battagliava per depenalizzare la diffamazione. 'La querela - teorizzava - è un'arma da ricchi. Usata per intimidire. Per tappare la bocca. E ancora: 'Di solito si querela la verità, mai la menzogna. Di solito chi querela sono i politici e i rappresentanti delle cosiddette istituzioni, mai i cittadini".

"Evidentemente, una volta arrivati al potere i 5 Stelle hanno cambiato diametralmente idea", conclude.