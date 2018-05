Francia: oltre 21mila sorvegliati nel 2017, 9mila per terrorismo

Parigi, 18 mag. - Almeno 21.386 persone sono state destinatarie di almeno una misura di sorveglianza da parte dei servizi di intelligence francese nel 2017, delle quali 9.157 - ossia il 42,8 per cento - "a titolo di prevenzione del terrorismo". Un numero in aumento del 5 per cento rispetto al 2016: lo ha annunciato la Commissione di controllo delle tecniche di intelligence (Cnctr).

In occasione del suo secondo rapporto di attività, la Cnctr reputa che gli elementi statistici testimonino la stabilità globale delle misure di sorveglianza messe in atto" e "non ha scoperto irregolarità gravi" in occasione dei "130 controlli effettuati a posteriori (contro i 60 nel 2016)", ha dichiarato il suo presidente, Francis Delon.

Questa autorità amministrativa indipendente, istituita nell'ottobre 2015, è stata incaricata di supervisionare la realizzazione di nuove tecniche di intelligence introdotte dalla legge sui servizi segreti del 24 luglio 2015.

