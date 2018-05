Ilva, Emiliano: decreti sospendono punibilità dei manager

Roma, 18 mag. - "Siamo tutti sconvolti per quello che è accaduto, anche perché purtroppo la fabbrica in questo momento è gestita sotto la responsabilità del Governo della Repubblica italiana da alcuni commissari. È come se il datore di lavoro fosse il governo stesso e quindi il fatto che si lamenti da parte di tutti una scarsa sicurezza nel lavoro all'Ilva in tutti i reparti, in particolare su quel molo dove in pochi anni questo è il secondo operaio che muore su quello stesso sporgente, è un fatto di una gravità senza precedenti". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano oggi a SkyTg24.

"Il governo - ha aggiunto - tramite alcuni decreti ha addirittura sospeso la punibilità dei manager della fabbrica per casi del genere, una cosa fuori dall`immaginabile in uno stato di diritto, in uno stato civile. Sono tutte sofferenze che Taranto sta offrendo al Paese".