Strage scuola Texas, Trump: successo troppe volte in questo Paese

New York, 18 mag. - "Si tratta di una situazione che va avanti da troppo tempo in questo paese. Da troppi anni. Da troppi decenni". Lo ha detto il presidente americano, Donald Trump, commentando la strage avvenuta questa mattina in una scuola superiore di Santa Fe, in Texas, dove sono morti almeno 8 studenti.

"Si tratta di un attacco orribile [...], siamo in contatto diretto con le autorità federali che si stanno occupando del caso e si stanno coordinando con le autorità locali", ha continuato Trump.