Roma, 18 mag. - "Con l'accordo tra Lega e M5s sta per nascere un governo dai contorni preoccupanti. Domani sarò all'assemblea del Pd per contribuire a rendere più forte il partito e non a indebolirlo con inutili conte interne. Si mettano da parte le ambizioni personali, l'Italia ci guarda". Lo scrive su Twitter Marco Di Maio, deputato del Partito democratico, a proposito dell'assemblea del Partito democratico, in programma per domani.